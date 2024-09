Bastia : innovations et nouveautés au programme des Journées européennes du patrimoine

La manifestation a été présentée ce jeudi par Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine, et par le service du patrimoine de la ville. Une fois de plus le menu est des plus copieux et chacun y trouvera son bonheur.«Cette édition 2024 va nous permettre de faire découvrir au public le passé maritime de Bastia » se réjouit Philippe Peretti. « Depuis plusieurs années Bastia se tourne de plus en plus vers la mer avec notamment les réalisations du Spassimare et de l’Aldilonda. On va donc insister sur notre patrimoine maritime à travers visites guidées ou libres, expositions, concerts, ateliers et conférences. Ce sont de nombreux services de la mairie qui se sont mobilisés pour cette édition et de nombreux acteurs de la vie associative ».Deux innovations et deux nouveautés cette année avec inscrites au programme les visites du Palais de justice et de la synagogue.« La synagogue, construite en 1930, représente la mémoire de la population juive de Bastia » souligne Caroline Michel, responsable du service du patrimoine de la ville. « Chaque année on s’adapte au thème international tout en innovant, en donnant aussi priorité au tout public pour découvrir le patrimoine. Aussi propose-t-on un programme complet susceptible de combler les attentes du public».Cheville ouvrière de la manifestation, Jean-Toussaint Bartoli, assistant de médiation au pôle patrimoine. «On ne peut énumérer toutes les animations de la manifestation, mais on a essayé de coller au thème à travers des balades, des randos, des concerts, des conférences et des ateliers. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges».Pour Sylvain Gregori, le conservateur du musée de Bastia, « ces journées représentent environ 10% de la fréquentation annuelle du musée. Ces journées sont vraiment enracinées dans les rendez-vous culturels de la ville. Parmi nos propositions, outre la visite de notre exposition temporaire Corsica Rumana, un concert lecture sur Jean Giono ou encore, pour capter le jeune public, une animation historique intitulée Les légionnaires romains ».Au programme de ces journées ?Il n'y aura pas moins de 20 visites thématiques, 7 expositions, 6 ateliers,4 conférences, 3 concerts et 2 reconstitutions historiquesL’intégralité du programme de la ville de Bastia est à retrouver Ici L'intégralité du programme proposé en Corse par la Collectivité de Corse : Ici