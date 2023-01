Passoires thermiques : en Corse très peu de logements concernés

En application de la loi Climat, votée en 2021, les logements à forte consommation énergétique (plus de 450 kWh/m²) sont interdits à la location en France depuis le 1er janvier 2023. Dans les années à venir, les performances minimales requises vont encore augmenter, aux horizons 2025, 2028 et 2034. Face à cette situation, comment s’organisent les principaux acteurs du territoire ?



Pour l’Office public de l’habitat corse (OPH2C), bailleur social qui gère près de 3300 logements, cette annonce n’a pas fait l’effet d’un tremblement de terre, loin de là. En effet, sur l’ensemble de son champ d’action, seul un bâtiment de 12 logements n’était pas conforme aux nouvelles normes, soit 0,3 % du parc locatif. « Quand la loi est passée, on avait déjà entrepris les démarches pour cet immeuble », explique Juliette Ponzevera, la présidente. « En fait, on fait des diagnostics énergétiques régulièrement, donc on n’a pas été pris de cours. »



Une gestion particulièrement appréciable, puisque les travaux à entreprendre sont bien souvent très lourds. Isolation des façades, des toits, remplacement des menuiseries extérieures et des volets, remplacement des portes d’entrée… Des investissements importants - entre 30 000 et 50 000 euros par logement d’après Juliette Ponzevera - , qui conduisent à une transformation radicale des performances énergétiques. « Bien souvent, les économies de consommation générées sont de l’ordre de 30 à 80% quand nous réalisons des opérations BBC (Bâtiment Basse Consommation, NDLR). À pratique de chauffe constante, les locataires ont moins de frais et un bien meilleur confort. »