"Passer'elles" en Corse : A Prova et Pôle Emploi ensemble contre le chômage féminin

Ancienne directrice des ressources humaines, jeune diplômée, en reconversion professionnelle. Les profils sont variés. À l’image de Marielle, ancienne employée d’Air France qui cherchait sa voie. Hésitant entre des formations en apithérapie et l’écriture, Passer’elles lui a permis de se décider : « je me suis rendu compte que je préférais l’écriture et je vais me lancer dedans » explique-t-elle en faisant le bilan. Marine, elle, a quitté son emploi de responsable qualité dans un supermarché il y a peu. Objectif : créer sa propre entreprise. « Cette formation m’a donné le goût de l’entrepreneuriat » avoue-t-elle.



C’était d’ailleurs le but recherché par les formateurs : « leur redonner confiance en elle et leur donner le goût de l’aventure entrepreneuriale » explique Alicia Liotta. Pari réussi puisque la majorité veut créer son entreprise, parfois bien loin de ce qu’elles ont connu jusqu’à maintenant. C’est le cas d’Annabelle, anciennement dans le monde de la comptabilité. Pour elle, « il est temps de réaliser mon rêve de toujours et de créer mon entreprise agricole ».



L'expérience les a totalement transformé. « Jamais elles n’auraient imaginé prendre la parole en public il y a trois mois » commente Alicia Liotta. Stressées au début de la présentation, elles ont su prendre le train en marche et adopter une véritable posture de Business Women.