Pass sanitaire : l'appel au boycott passe mal chez les commerçants corses

« Je trouve cet appel choquant ! » s’offusque Marina Fondacci, présidente de la fédération des associations du centre-ville d'Ajaccio. Pour elle comme pour Daniel Benedittini, président du l’association des commerçants du centre-ville de Bastia, « on se trompe de cible ». Ce pass sanitaire n’étant pas du fait des commerçants mais bien imposé par le gouvernement, les deux présidents estiment être victimes plutôt que bourreaux. Ce genre d’appels les place dans une situation inconfortable : « on a l’impression d’êtres mis de côté avec ce genre d’appels au boycott. On ne comprend pas mais on sait que de tels propos sont très minoritaires » témoigne Daniel Benedettini. Pour lui, cela montre également la confusion et le mal être qui résulte d’une situation anxiogène depuis le début de la crise mais il le répète « nous aussi subissons ces mesures ».