Pass sanitaire : en Corse, les clubs sportifs craignent de perdre des licenciés

Des solutions ont bien été envisagées pour sauvegarder les licenciés. À la ligue corse de rugby, mettre en place des tests antigéniques à l’entrée des entraînements faisait parti des propositions. « Trop coûteux et trop compliqué » soupire Jean-Simon Savelli. D’autant plus que dès la mi-octobre les tests seront payants. Il faudra débourser 49 euros pour un test PCR et 25 euros pour un test antigénique.



Une somme à débourser plusieurs fois par semaine pour les personnes non-vaccinés qui pourrait bien faire grimper la facture et décourager les plus motivés.



Certains clubs ont choisi de payer de leur poche. C’est le cas du Karaté club de Biguglia. « Le club paiera les tests antigéniques des entraîneurs non vaccinés et certains sont même prêts à payer de leur poche pour ne pas abandonner les licenciés » selon Sébastien Le Van, l’entraîneur principal. Pour autant, difficile pour le club d’inciter à la vaccination : « Notre responsabilité est de dispenser des cours de sport, d’éviter les blessures et de garantir la sécurité des enfants à l’entraînement. On ne peut pas endosser celle d’inciter les jeunes à se faire vacciner, certains ont des maladies incompatibles avec le vaccin » explique Sébastien Le Van.