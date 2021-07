Pass sanitaire en Balagne et Saint Florent : quels sont les 13 établissements concernés ?

Ils devaient être 18 au départ. Après concertation, 13 établissements situés à Calvi, Île-Rousse et Saint-Florent ont accepté de participer à l'opération qui débute ce vendredi 23 juillet avec l'application du pass sanitaire pour ces établissements.



6 établissements à Calvi



L'Eden port, le bar de la Tour, le restaurant La Transat, le Marco Plage, La Punta et La Cigale sont concernés par l'expérimentation. Les clients désireux de se rendre dans ces établissements devront montrer un passe sanitaire valide dès ce soir.



5 établissements à Île-Rousse



Même chose dans la cité paoline pour le restaurant La Siesta, le restaurant la villa Joséphine et son bar lounge, le restaurant l'Escale, le bar lounge Côté Sud.



2 établissements à Saint-Florent



A Cantina et le glacier Casanova sont également soumis au passe sanitaire dans la ville de Saint-Florent dès ce vendredi 23 juillet.



L'expérimentation, une première au niveau national, devrait permettre aux professionnels de se préparer à la généralisation du passe sanitaire qui entrera en vigueur dès le premier août prochain. Tous les deux jours, une concertation sera organisée avec les services de la préfecture, les mairies et les établissements concernés pour affiner le dispositif et prendre en compte les retours d'expérience du terrain.



Un taux d'incidence qui explose en Haute-Corse



La situation s'aggrave en Haute-Corse. Selon le préfet, "le département a passé la barre du taux d'incidence de 500 cas positifs pour 100 000 habitants".



De nouvelles mesures pour toute la Haute-Corse ?



Elles devaient être annoncées par le préfet François Ravier ce matin mais ont dues être repoussées. En cause, une nouvelle directive nationale visant à harmoniser les mesures. "L'objectif est de coordonner les mesures au niveau national" affirme le préfet de Haute-Corse. Si aucune communication n'a été faite sur cette nouveauté, plus d'informations devraient être données dans l'après-midi.