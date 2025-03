Pasquale Paoli revisité : à Figari, l’histoire joue la carte du décalé

Affiches aux couleurs vives, jeux de mots et références à la pop culture : la campagne ne ressemble en rien aux traditionnels supports commémoratifs. « Popolo po po pooo po ! » , affichent certains visuels, détournant avec humour un air bien connu des amateurs de football. D’autres slogans jouent sur la polysémie des mots et les expressions contemporaines, inscrivant Paoli dans un registre plus accessible et décomplexé.



Derrière cette initiative, on retrouve l’agence de design verbal Alter_, spécialisée dans la création de contenus et de concepts innovants. Fondée par Emmanuelle Valli, cette structure explore de nouvelles manières de raconter l’histoire en intégrant les codes contemporains du langage et de la communication. Ancienne enseignante en littérature à l’Université de Corse, elle a fait du design verbal un levier pour donner plus d’impact aux récits culturels, institutionnels et patrimoniaux. "L’idée n’est pas de simplifier à outrance ni de caricaturer Paoli, mais d’offrir une porte d’entrée différente pour intéresser un public plus large", explique-t-elle. "Avec cette campagne, il s’agit de dépasser l’image figée de Paoli pour en faire un personnage qui résonne aussi au XXIe siècle."