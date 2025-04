“Pas les moyens, mais la responsabilité” : la CGT Énergie Corse en grève chez EDF à Bastia

Les agents de la CGT Énergie Corse de la base opérationnelle EDF du grand Bastia ont entamé une grève ce jeudi 3 avril pour dénoncer un manque de moyens humains, matériels et organisationnels. Une mobilisation justifiée, selon eux, par la dégradation continue de leurs conditions de travail et l’impact que cela peut avoir sur le service rendu aux usagers. « Aujourd’hui, l’électricité est quelque chose de vital. Et nous sommes très attachés à la notion de service public, à ce que les usagers attendent d’EDF », souligne Michel Fazzini, secrétaire général de la CGT Énergie Corse. « Malheureusement, on n’a pas toujours les bons moyens pour répondre à cette demande. Les agents se mobilisent pour améliorer leurs conditions de travail, leurs horaires, leurs conditions matérielles, avec un objectif : satisfaire les usagers. »



Dans la matinée, une délégation syndicale a été reçue par la direction. Si le dialogue a été jugé constructif, les réponses apportées ne suffisent pas. « La direction ne ferme pas les portes. Elle nous a dit qu’il faudrait se mettre autour de la table pour faire avancer les choses. Certains sujets, comme le matériel, pourraient être réglés rapidement. Mais d’autres, plus profonds, nécessitent davantage de réflexion », explique encore Michel Fazzini.



L’après-midi, les éléments de la rencontre ont été présentés aux agents. Ils ont décidé de reconduire la grève dès vendredi. « On attend désormais des réponses écrites de la direction, prévues demain. Ce seront elles qui détermineront la suite », indique le responsable syndical.



Le STC Énergie pourrait également rejoindre le mouvement.