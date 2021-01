Pas de retour sur les bancs de l'université de Corse avant février

En cette rentrée de janvier, l’université de Corte retrouve une partie de ses étudiants. L’ensemble des composantes sont en effet en examen en présentiel, et ce jusqu’à la fin du mois de janvier. Une possibilité offerte par la nouvelle circulaire ministérielle, mais qui a nécessité quelques adaptations : « D’habitude, les examens ont lieu sur une semaine » explique Eric Leoni, vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire, « là, nous avons veillé à ce que les planifications soient étalées sur un mois pour que tous les étudiants ne soient pas en même temps sur le campus ». Ce sont ainsi entre 200 et 250 étudiants sur les quelque 5 000 que compte l’université qui sont présents chaque jour sur les campus Grimaldi et Mariani.



Dès la fin de cette période d’examens, deux possibilités sont envisagées, en fonction de la situation sanitaire : « Dès le 4 février, nous pourrons reprendre, soit totalement en présentiel, ce que nous espérons, soit, si le contexte est défavorable, nous conserverons l’enseignement à distance ». Dans tous les cas, une partie des enseignements pratiques devrait pouvoir être dispensée en présentiel, comme c’est le cas depuis le mois de décembre. Une possibilité très encadrée, « soumise à l’autorisation du Rectorat, avec jauge à 50% et port du masque » précise Eric Leoni.



Depuis le 4 janvier, les universités peuvent accueillir sur convocation les étudiants en situation de grande vulnérabilité dans la limite de dix personnes par groupe , comme l’indiquait la ministre Frédérique Vidal dans un courrier adressé aux présidents d’université. « Nous allons utiliser cette possibilité de manière ponctuelle - indique Eric Leoni - afin d’offrir l’opportunité aux étudiants de faire un point pédagogique ».







De tuteurs en aide aux étudiants

Pour faire face à ce contexte inédit, l’université de Corte s’apprête également à recruter une trentaine de tuteurs étudiants de troisième année, de master voire de doctorat, « qui aideraient les plus jeunes à affronter cette situation particulière », non pas sur un plan pédadogique, mais vis-à-vis de la « connaissance du fonctionnement de l’institution ». Le dispositif devrait démarrer dès le mois de février.





Des cours complémentaires à la demande des étudiants

D’autres réflexions sont en cours, notamment la possibilité d’utiliser une partie des vacances de printemps pour faire des cours complémentaires « à la demande des étudiants ». Une manière de faire le point avant d’aborder la session d’examens de mai-juin « en présentiel, je l’espère » glisse Eric Leoni.





"Le seul souhait c'est de reprendre en présentiel le plus vite possible"

Une grande enquête est également lancée auprès des étudiants et des personnels : « Deux questionnaires détaillés qui vont nous aider à recueillir des informations intéressantes sur la manière dont est perçue la situation, afin, ensuite, de donner un cap ». Avec un souhait : « Reprendre en présentiel le plus vite possible ». Et pour son vice-président, l’université de Corse possède un atout qui devrait l’aider à atteindre cet objectif : « Nous avons sur place un laboratoire qui permet de faire des tests, c’est une chance par rapport à d’autres universités » souligne t-il.

Début de réponse peut être ce jeudi 7 janvier, lors de la très attendue conférence de presse du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la santé Oliver Véran.