Partitu di a Nazione Corsa : autonomie et élections municipales font débat au Cunsigliu de Corte

Enfin, le dernier point important du Cunsigliu de Corte portait sur la préparation des prochaines élections municipales de mars 2026.

Le PNC ne prône pas nécessairement l’union de la famille nationaliste, confrontée à d’énormes difficultés depuis quelque temps.

« On voit bien aujourd’hui la difficulté dans l’opposition à l’actuelle majorité territoriale, dans l’opposition à un certain nombre de stratégies décidées par elle. Nous sommes davantage dans la définition de projet de territoire, mais sans électoralisme et sans opportunisme. Et cela est très important. Notre volonté n’est pas de tendre vers n’importe qui au prétexte d’un strapontin ou d’un accord local. Nous voulons une démarche d’ensemble. Nous demeurons des nationalistes corses, pleinement engagés pour l’émancipation de leur pays et nous ne ferons pas d’opportunisme à l’occasion de ces municipales. Donc, nous lançons une démarche de fond, qui se traduira par une charte municipale venant encadrer nos accords, commune par commune », a poursuivi Pascal Zagnoli, secrétaire générale du PNC.





Ajaccio : une liste autonome "qui ne se confondra pas avec celle de la majorité municipale"

Une façon pour le PNC de tordre le cou à la rumeur faisant état d'une union entre le parti et Laurent Marcangeli concernant les élections municipales sur Ajaccio ! « Il y aura une liste autonome au premier tour sur Ajaccio, que l’on souhaite la plus large possible et qui ne se confondra pas avec celle de la majorité municipale et c’est normal, car nous n’en faisons pas partie. Du Cap Corse à Bonifaziu nous mettrons en place une démarche de clarté et de cohérence ».

Pour prendre un autre exemple concret, sur Corte cette fois, la famille nationaliste a toujours été présente de manière unitaire.

À ce sujet Jean-Christophe Angelini a précisé que Vanina Borromei, en sa qualité d’élue du groupe à l’Assemblée de Corse et de cadre du parti « a toute notre confiance pour mener les premiers échanges, qui devraient débuter dans le courant de l’été prochain ».