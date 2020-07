« Partir en livre » : 19 évènements en Corse du 8 au 19 juillet

«Partir en Livre» se veut le rendez-vous de l'été culturel du Ministère de la Culture. Pour cette 6ème édition, la grande fête du livre et de la jeunesse se réinvente en proposant pour la première fois un bouquet de contenus digitaux regroupés sous le mot dièse #PartirEnLivre. Au total plus de 700 initiatives, partout en France métropolitaine et en Outre-Mer, dont 19 rendez-vous en Corse. Ils se déclineront en digital ou en extérieur, portées aussi bien par des professionnels du livre que par des réseaux d’éducation populaire, par le monde du tourisme, par des associations, par des collectivités territoriales ou encore par des centres culturels et sportifs.Une manifestation à suivre en live surFB : https://www.facebook.com/partirenlivre/ tweeter : https://twitter.com/partirenlivre Instagram : https://www.instagram.com/partirenlivre/?hl=fr You tube : https://www.youtube.com/channel/UCbYVKuJKb5PGlOw6S-m6mrw En Corse, à partir de mercredi 8 juillet, des manifestations auront lieu à:- Ajaccio: Médiathèque des Cannes ( http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/default/les-cannes.aspx?_lg=fr-FR et médiathèque des Jardins de l’Empereur ( http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/default/les-jardins-de-lempereur.aspx?_lg=fr-FR - Bastia: Centre Culturel Una volta ( https://una-volta.com/partir-en-livre-2020/ ) et médiathèque B.Duriani ( https://bibliotheques.bastia.corsica/Default/animations-mediatheque-alboru.aspx - Folelli: Association Familiale du Fium altu ( https://www.facebook.com/assoc.dufiumaltu - Ghisonaccia: Médiathèque municipale ( http://mediatheque.haute-corse.fr/EXPLOITATION/GHISONACCIA/accueil-ghisonaccia.aspx