Particules en suspension provenant du Sahara : qualité de l'air dégradée en Corse

Ces particules fines viennent dégrader la qualité de l’air sur l’ensemble de l’île, occasionnant une augmentation des concentrations relevées sur nos appareils de surveillance.Les conditions météorologiques n’étant pas favorables à une bonne dispersion de ces particules, les concentrations dans l’atmosphère vont continuer à augmenter pour dépasser le premier seuil réglementaire demain, jeudi 19 décembre 2019.Qualitair Corse rappelle que même si ces poussières sahariennes sont d’origine naturelle, elles présentent un risque la santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables, il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires habituellesIl est recommandé de limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, ...) ;Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base desolvants ;Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue.





Pour les émetteurs industriels

De stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV)

ou oxydes d’azote (NOx) ;

S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage.





Pour le secteur des transports

Réduire la production électrique à quai des navires