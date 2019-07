Partenariat de sensibilisation écologique entre l'Education nationale et l'office de l'Environnement de la Corse

Les objectifs principaux de cette convention énoncés par François Sargentini sont de “renforcer la connaissance et soutenir les projets éducatifs d'Éducation à l’Environnement, développer les actions de formation, développer une gestion interne des établissements dans une démarche de Développement Durable, développer et optimiser des nouveaux outils et initier une réflexion commune stratégique sur l’Education à l’Environnement notamment en proposant un plan territorial d’action”.



Mais la Collectivité semble plutôt prendre un chemin presque exclusivement linguistique au travers de ce partenariat. François Sargentini, après avoir lu le communiqué de presse à l’ensemble des journalistes présents, passe avec le sourire la parole à Xavier Luciani, privilégiant sa place de conseiller exécutif en charge de la langue corse à celle de président de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse, afin de compléter ses propos sur les classes bilingues et le Plan Lingua 2020, qui a pris une place prépondérante dans ce partenariat de sensibilisation écologique. “Ce partenariat associe bien sûr Education Nationale et Office de l’Environnement mais pas que. La langue corse pour nous est importante quand on parle d’Environnement, car ce n’est pas simplement des pierres, il y a un patrimoine immatériel à préserver avant tout.”



Julie Benetti, avant de procéder à la signature, a tenu à rappeler aux élus présents “que la signature de cette convention c’est avant tout de féliciter l’initiative des établissements de notre académie dans leurs démarches environnementales et d’un grand nombre d’actions. Je crois que si nous voulons former des citoyens responsables, qui rendent compte de leur comportement, ça passe d’abord par la compétence et la connaissance. Et ce partenariat est surtout important pour que vous nous accompagnez afin de favoriser les compétences en matière de développement durable.”



L’assemblée s’est conclue sur la signature d’un partenariat d’une durée de 3 ans (2019/2021).