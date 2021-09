Parolla di a Ghjuventù : la voix de la jeunesse au service de la Corse

Samir Becherigui, président de l’association, Tess Meschini, vice-présidente, Camellu Tomasi, trésorière, Aude Faure, secrétaire, Mathieu Ricci, membre actif et Olivier Huber ont présenté tour à tour les enjeux de leur association.A l’origine de la démarche, Olivier Huber qui en 2016, via l’Association Régionale des Missions Locales, en collaboration avec la Collectivité de Corse et les services de l’Etat, crée Le comité citoyen. En 2017, ce comité prend le nom Parolla di a Ghjuventù. «Aujourd’hui, avec le sentiment du travail accompli, je passe le relais à Samir et à cette nouvelle association qui a décidé de garder le nom initial » explique O.Huber. «Je ne suis plus au sein du bureau mais je les accompagne dans leur démarche».« Nous avons écrit un manifeste qui regroupe toutes les valeurs de l’association et que nous voulons partager avec les jeunes » explique S. Becherigui. «Au-delà de notre présence active pour porter la parole des jeunes, nous voulons développer nos propres moyens d’actions pour sensibiliser et mobiliser l’ensemble de la jeunesse sur les enjeux d’avenir» ajoute M.Ricci. «Nous nous constituons comme un groupe de jeunes apolitique. L’objectif est de figurer comme les fondations d’un espace de débat pour la jeunesse au service de la Corse. Nous voulons débattre sur plusieurs sujets avec les différentes composantes de la société» souligne de son coté T.Meschini.« Notre association est ouverte à tous les jeunes de 16 à 30 ans, de tous les milieux qui souhaitent s’investir dans cette démarche d'émancipation, participer aux réflexions et aux actions » précise C.Tomasi. « Nous sommes tous de milieux différents, il y a des étudiants, des salariés. On veut fédérer ». Et A.Faure de compléter : «Chacun des membres pourra apporter sa pierre à l’édifice pour permettre de structurer des réflexions, d’élaborer et de réaliser des actions. Dans le but de rassembler, nous tendons la main à toutes les structures voulant insuffler un mouvement d’idées adaptées aux enjeux contemporains, mener des réflexions profondes et concertées afin d’impulser des dynamiques vertueuses pour le territoire. »«La Corse fait face à de nombreuses problématiques économiques, sociales et environnementales » explique encore Samir Becherigui. «Nous avons la conviction d’avoir une place à jouer dans l’élaboration de solutions. En effet, la jeunesse représente à notre sens une forte source de créativité et d’innovation. Nous voulons être espace de débats, créer des liens entre les structures pour sortir des idées nouvelles, se faire une place dans l’espace public».Biberonnés au numérique et aux réseaux sociaux, nos jeunes sont d’ores et déjà sur FB*, Twitter et autre Instagram. « Nous avons déjà prévu des rencontres pour aller au devant de la jeunesse. Nous serons le 18 septembre à Corte, puis Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio ou encore en Balagne » précise M. Ricci. « Nous voulons rencontrer les jeunes mais aussi les syndicats, les élus, les acteurs de la société, du monde culturel et sportif. Nous avons déjà listé les enjeux les plus importants comme le droit des femmes, l’environnement, les problèmes culturels et des actions seront menées début 2022.Le but est vraiment de mettre en synergie toute la dynamique des jeunes».