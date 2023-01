Parking des Îles de la Pietra à Lisula : Les commerçants montent au créneau avant "une mort assurée"

Plus d’une centaine de personnes était rassemblée ce lundi matin, à l’hôtel de la Pietra, pour assister à la réunion organisée par les socioprofessionnels du lieu et les usagers du port.

Cette conférence publique médiatisée avait pour but de communiquer inquiétudes et colère de ces derniers, concernant le projet du Conservatoire du Littoral, du futur aménagement des îles. En tribune, Marie Pascale Luciani, propriétaire de l’établissement hôtelier La Pietra, Rinatu Frassati, son gérant, Hyacynthe Canava, gérant de la Brasserie du port, Jean Pierre Guidicelli, propriétaire du petit train, gérant du restaurant les Gones corses et représentant des plaisanciers et des usagers du port de Lisula.



"Nous avons décidé d'organiser cette conférence de presse pour alerter l'opinion et apporter toutes les informations nécessaires à la bonne connaissance du projet de réaménagement des îles porté par le Conservatoire du Littoral" a présenté Marie-Pascale Luciani tout en précisant, "nous ne sommes ni l'opposition municipale ni la dissidence, nous sommes des responsables d'entreprises consternés et terriblement angoissés par la situation ubuesque dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui".



C’est la municipalité qui était principalement visée ce matin à la Pietra, et particulièrement Angèle Bastiani, maire de Lisula. Pour mieux comprendre, il faut revenir en 2012, une chronologie détaillée par Rinatu Frassati.



L'historique

Le 28 juin 2021, le Conservatoire du Littoral dépose le 1er permis d'aménager les îles. "Le maire Angèle Bastiani est déjà élue depuis juin 2020 et ce 1er permis est le résultat de plusieurs années de travail et de concertations entre nous et le Conservatoire ", précise Rinatu Frassati. Un permis validé le 18 octobre 2021. Celui-ci comprenait une promenade paysagère et une aire de stationnement de 58 places. "Cela nous semblait peu eu égard au flux de véhicules et de piétons journaliers et de la variété des destinations", mais il est toutefois décidé par les commerçants qu'aucun recours ne serait déposé en raison du travail de concertation et de rassemblement mené par le Conservatoire du Littoral. "Mais fin 2021, nous découvrons par la rumeur de la ville qu'un permis modificatif a été déposé. Madame la maire a décidé de tout changer, de manière unilatérale masquée. Le Conservatoire, contacté par nos soins, a confirmé cette information, embarrassé et surpris que nous n’ayons pas eu connaissance de ce détail, alors que madame le maire avait assuré annoncer la nouvelle aux commerçants".



Le 7 février 2022, un nouveau permis modificatif est déposé et le 24 mars ce permis modificatif est autorisé par la préfecture, dans lequel l'aire de stationnent est supprimé. "Jusqu’alors, le Conservatoire du Littoral a toujours été dans la concertation et le dialogue pour aboutir au meilleur projet possible. En prenant en compte toutes les considérations économiques, sociales et écologiques du site. Il y avait une vraie connaissance du projet avec l’envie de faire un consensus afin que tout le monde s’y retrouve. Ainsi, en 2021, cela a donc abouti à un projet magnifique, paysager, avec une aire de stationnement de 58 places destinée à tous les commerces des îles, mais également à tous ceux qui souhaitaient y stationner".



Mais ça, c’était avant. "Pour rappel, dans le texte juridique, la mairie n’avait qu’un avis consultatif sur le projet du Conservatoire du Littoral qui est propriétaire du site depuis 2012. C’est le préfet qui instruit le dossier et non la mairie".





"Une saison foutue"

Ainsi, selon les socioprofessionnels et usagers, Angèle Bastiani a imposé un changement au littoral pour s’adapter au grand projet de vie que porte la municipalité. "Nous nous posons ainsi la question : pourquoi le Conservatoire est-il soumis aux desiderata de la mairesse?"



La nouvelle est tombée et les travaux de projet validé, sans parking, devraient démarrer ce 13 février pour se terminer en décembre de la même année. "Ce serait catastrophique. Une saison 2023 foutue. Il n’y aura aucun accès en voiture, et difficile pour les piétons, et aucun stationnement ne sera possible. Et à long terme, sans stationnement à proximité d’un port de commerce, du port de plaisance et des commerces, c’est notre mort assurée. Après deux ans de Covid, après une tempête en août dernier qui a causé de très gros dégâts ici à la Pietra et actuellement une inflation galopante qui nous empêche d'avoir une préparation de saison sereine, voilà un bel exemple d'organisation municipale pour le maire. Voilà une très belle vitrine de politique touristique pour la présidente de l'ATC. Mais nous irons au bout de toutes les procédures, qu’elles soient juridiques et morales".



35 places seraient toutefois maintenues dont 2 places réservées handicapées le long de la route entre la Brasserie et l’hôtel de la Pietra, mais des places qui seraient "systématiquement occupées notamment par les professionnels" bureaux de la CCI, hôtel et restaurants. Les îles de la Pietra étant situées à plus d’1 kilomètres de la place Paoli, quelques questions pratiques se posaient également ce lundi: "qui viendrait manger au restaurant ou boire un café? Comment feraient les personnes à mobilité réduite ou handicapées pour venir jusqu’au phare? Rappelons également que la ville de Lisula a déjà des problème de stationnement ", continue Marie-Pascale Luciani, avant d’ajouter "nous ne défendons pas uniquement nos intérêts de commerçants, comme on peut l’entendre de la part de soutiens de la mairie, et comme si le mot commerçant était une insulte, nous défendons aussi l’intérêt général de tous et nous battons pour une autre conception de la politique, ouverte au dialogue avec les citoyens, soucieuse de démocratie et de justice".



En août 2022 le permis modificatif est annulé par le préfet Ravier. Rapidement, le conservatoire du littoral dépose un nouveau permis, celui-ci incluant une consultation citoyenne. "En septembre 2022, mois durant lequel la consultation publique est lancée, mis à part un petit panneau d'affichage légal au pied des îles et une feuille en Mairie, aucune communication ne sera faite pour informer la population. Nous ne l’apprendrons que tardivement, et trop tard pour alerter la population".



En novembre, le préfet de Haute-Corse Michel Prosic valide ce 3e permis déposé par le Conservatoire du Littoral "dont le projet est absolument identique au permis modificatif, et ne prend pas en compte toutes les alertes émises par la synthèse de la consultation publique" continue Rinatu Frassati.





Un dialogue refusé

Le collectif appelle aujourd’hui tous les acteurs du projet à se réunir afin de discuter des problèmes qu’occasionnerait cet aménagement et d’y travailler communément. "Ce que l’on demande aujourd’hui c’est une table ronde réunissant la mairie, le Conservatoire du Littoral, les représentants de l’Etat, la CCI, les commerçants et usagers du port. Une première demande a été faite en octobre 2022, les 3 premiers n’ont à ce jour, toujours pas répondu. Le dialogue et la concertation sont refusés. Nous sommes pourtant en démocratie ".



Une conférence qui s’est conclue par un échange avec les nombreuses personnes présentes parmi lesquelles il fallait noter la présence de Jean-Joseph Allegrini-Simonetti, ancien maire de Lisula et Hyacynthe Mattei, ancien maire de Monticello. À cette occasion, chacun a manifesté son soutien et proposé son aide aux acteurs impactés.