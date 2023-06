Parcoursup : En Corse plus de deux tiers des élèves ont déjà reçu au moins une proposition. Et pour les autres ?

Voie d'entrée privilégiée pour entamer des études dans l'enseignement supérieur, Parcoursup comptait cette année en Corse 3 184 inscrits, dont 2 430 élèves de terminale, le reste étant constitué d'étudiants à l'université ou de personnes sorties du système scolaire.

Si les réponses positives représentent une part importante des avis reçus par les candidats, qu'en est-il pour ceux sur liste d'attente ou qui n'ont que des réponses négatives ? Éléments de réponse avec André Paccou, délégué régional de l'office national d'information sur les enseignements et les professions de l'académie de Corse.



- Les premiers résultats de Parcoursup ont été dévoilés ce jeudi 1er juin. Combien d'élèves en Corse ont reçu des propositions d’admission dans des établissements ?

- Dès le premier jour, près de la moitié des candidats a reçu une réponse à ses vœux. Une fois reçues les propositions, les jeunes ont eu deux jours pour se décider, et ils ont dû impérativement garder une réponse. Comme dans un système de vases communicants, lorsqu'ils déclinent un vœu, cela libère une place et permet à d'autres élèves sur liste d'attente d'avoir une proposition, ce qui ne laisse personne en retrait. Six jours plus tard, ce mercredi soir, 25% des élèves de terminale et 15% des étudiants qui n'avaient pas eu de réponses initialement ont reçu une proposition concernant leurs choix.



- Parmi les inscrits à Parcoursup, on sait que ceux qui sont sur liste d'attente verront leur situation se débloquer progressivement, mais qu'est-ce qui se passe pour les élèves qui n'ont reçu aucune proposition?

- Les élèves qui n'ont pas reçu de proposition ont déjà été repérés, ils représentent 1,6% des jeunes de terminale. S'ils n'ont pas de réponses, c'est souvent parce qu'ils ont choisi des formations très sélectives ou parce qu'ils n'ont fait qu'un seul vœu. Nous travaillons avec leur établissement d'origine et les centres de formation pour qu'ils puissent à nouveau postuler dans la phase complémentaire qui débute le 15 juin. Si malgré tout, ces jeunes n'ont toujours aucune réponse positive, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur se réunit à partir du 1er juillet pour étudier leur dossier et trouver la solution la plus proche possible de ce qu'il souhaite. Avec ce système, lorsque se termine Parcoursup à la mi-septembre, nous avons fait au moins une proposition à chaque élève.



- Et pour celles et ceux qui ne sont pas lycéens ?

- Pour les étudiants et les personnes sorties du système scolaire qui n'ont rien reçu, il est possible de se tourner vers le numéro vert de Parcoursup (0 800 400 070) afin d'être mis en contact avec des conseillers, ce qui ne laisse personne sans solution. De plus, avec son dossier, chaque candidat peut avoir accès à la messagerie de Parcoursup, ce qui leur permet de faire des demandes. Enfin, pour ceux qui sont à l'université, ces dernières font également de l'accompagnement pour encadrer leur réorientation.



- Quels sont les établissements d'enseignement supérieur en Corse qui ont été privilégiés par les jeunes pour leurs vœux sur la plateforme ?

- Comme chaque année, nous avons 1/3 des demandes pour le continent et 2/3 pour la Corse. Après, un même candidat peut faire des vœux sur l'île et en métropole. Les jeunes qui souhaitent partir le font souvent parce qu'ils ont la possibilité d'aller chez de la famille dans la diaspora ou parce qu'ils souhaitent effectuer des formations qui n'existent pas ici. Pourtant, nous disposons d'une centaine de sites de formations, ce qui représente environ 70 spécialités de formation qui emmènent vers un BTS, un bachelor ou une licence par exemple. D'ailleurs, depuis deux ans, nous augmentons le nombre de formations et leur diversité, avec notamment des propositions en apprentissage.