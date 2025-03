Parcoursup 2025 : dernière ligne droite pour faire vos vœux

VL le Jeudi 13 Mars 2025 à 11:20

C’est le sprint final pour les lycéens et étudiants en réorientation : ce jeudi 13 mars à 23h59, il ne sera plus possible d’ajouter des vœux sur Parcoursup. Alors, si vous n’avez pas encore finalisé votre liste, c’est le moment de vous y mettre.