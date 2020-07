Parcours pastoraux : Pour la FDSEA de Haute-Corse "l’heure est au dialogue et non à la stigmatisation"

La FDSEA de Haute-Corse soutient l’initiative des Ghjovani Agricultori Independente di Corsica Suprana appelant à une rencontre avec le Président de l’ODARC.

La FDSEA de Haute-Corse souhaite en effet clarifier la responsabilité de l’Etat, de l’Europe et enfin des agriculteurs Corses dans ce que le Président de l’ODARC appelle « des fraudes agricoles».

La FDSEA de Haute-Corse partage avec les jeunes agriculteurs l’idée que, suite au COVID et dans le cadre de la préparation de la nouvelle PAC, qui devrait d’ailleurs clarifier le problème cité plus haut, l’heure est au dialogue et à la conservation et non à la stigmatisation.

La FDSEA de Haute-Corse soutient donc la démarche salutaire des Ghjovani Agricultori Independente di Corsica Suprana