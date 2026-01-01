Parcours Alpha : à Bastia, un espace de discussion et d’échange autour de la foi chrétienne

« Le but, c’est vraiment de créer un espace de discussion », affirme Céline Barrièle. Le dimanche 11 janvier, la Maison des Œuvres de Saint-Jean, à Bastia, accueillera le lancement du parcours Alpha, un cycle de rencontres et d’échanges autour de questions liées à la foi chrétienne. Organisées par une équipe de laïcs avec le soutien du père Bertoni, du père Nicoli et du diocèse d’Ajaccio, ces rencontres ont pour vocation de rassembler des personnes aux profils variés, qu’elles soient croyantes ou non. « En mettant en place le parcours, on va essayer de toucher un maximum de gens : des croyants qui se sentent forts dans leur foi, d’autres qui peuvent se dire croyants mais non pratiquants, et même des athées qui peuvent voir l’Église sans trop comprendre », précise Céline Barrièle.





Concrètement, les rencontres, qui se dérouleront chaque dimanche, débuteront par un temps de convivialité « autour d’un café et quelques canistrelli » afin que les participants puissent apprendre à mieux se connaître. Une courte vidéo, abordant un thème lié à la foi chrétienne, comme « Qui est Jésus ? Comment savoir si j'ai la foi ? Comment Dieu nous guide-t-il ? » sera ensuite projetée et servira de support à la discussion. Les participants seront alors invités à échanger en petits groupes, accompagnés par des animateurs chargés de faciliter la prise de parole. « On est là pour que la parole circule harmonieusement. Il ne s’agit pas d’un cours de théologie, de catéchisme : le but, c'est vraiment de donner un espace de discussion sur des thèmes importants, orientés autour de la foi. »





Pour les organisateurs, l’objectif de ce parcours n’est pas de convaincre les participants d’adhérer à une croyance précise. « On espère que le plus grand nombre pourra trouver des réponses à ces questions, mais on n’est pas là pour dire que c’est la vérité. On diffuse la vidéo, il est question, évidemment, de la foi chrétienne, c'est toujours autour de la personne de Dieu, du Christ et de l’Esprit-Saint, mais après, libre aux personnes de dire qu’elles ne sont pas d'accord, on s’en fiche. Le but, ce n’est pas d’adhérer, mais c’est de donner cet espace de convivialité, de discussion et d'échange », précise Céline Barrièle.





Un parcours ouvert à tous





À travers ces rencontres, les organisateurs espèrent que les participants « vont pouvoir parler des questions qui peuvent tous nous toucher ». « Même si on n'a pas les réponses, et au contraire, surtout si on n'a pas les réponses, on peut se dire qu’on va trouver des personnes qui sont aussi en questionnement, qui ont peut-être des doutes, ainsi que d'autres qui peuvent être un peu plus forts dans leur foi, ou encore d'autres qui peuvent être athés, mais qui ont tous envie d'écouter et de partager ce temps ensemble », détaille-t-elle, précisant que la confiance « se mettra en place petit à petit », et qu’elle pourrait peut-être permettre à des participants de « tisser des liens d’amitié ».



Le parcours Alpha, prévu pour dix séances hebdomadaires, débutera le dimanche 11 janvier à la Maison des Œuvres de Saint-Jean, avec un premier rendez-vous consacré à la présentation du programme et à une première réflexion autour « du sens de la vie ». Les inscriptions seront quant à elles ouvertes jusqu’au dimanche 25 janvier. Une fois cette date passée, les groupes seront fixés pour les 10 semaines suivantes. « On pense qu’on peut accueillir jusqu’à 40 ou 50 personnes pour que tout le monde ait le temps de prendre la parole lors de chaque échange. » Au milieu du parcours, une courte retraite devrait également être organisée, un moment où les participants passeront une ou plusieurs journées ensemble. « On envisage de le faire sous forme de week-end à Corbara, ou bien d’une journée au couvent Saint Antoine. Tout dépendra des participants et de leurs envies et disponibilités. »



D’autres parcours sont également prévus ailleurs dans le département, à Folelli à partir du dimanche 11 janvier au sein de l’église du Christ Roi et à Ghisonaccia à partir du lundi 12 janvier à l’église Saint Michel.



Plus d'informations



Céline : 06.09.77.62.45

Jean-Thomas : 06.08.56.12.13

