Papa Francescu in Corsica : Un album photo retrace la visite du pape à Ajaccio et soutient les séminaristes insulaires

Il y a des images qui marquent un peuple. Celles du 15 décembre 2024 en font désormais partie. Ce jour-là, pour la première fois dans l’histoire de l’île, un chef de l’Église catholique foulait le sol corse. À Ajaccio, des milliers de fidèles s’étaient massés pour voir le pape François. Une ferveur calme, dense, traversait la ville sur son passage. Une rencontre rare, presque suspendue, entre le vieux pasteur, 88 ans, et un peuple honoré par sa présence.



Trois mois plus tard, cette visite exceptionnelle est désormais immortalisée dans un ouvrage photographique, sobrement intitulé Papa Francescu in Corsica. Un ouvrage de 52 pages, pensé comme un récit visuel de cette journée unique. À l’initiative de l’Église de Corse, huit photographes ont uni leurs regards pour construire une mémoire commune de ce moment historique. « Un document unique, composé de clichés inédits, pensé comme un témoignage fort et mémorable de cet événement exceptionnel », commente l’évêché. Car plus qu’un recueil d’images, l’album a été conçu comme un acte de mémoire. Il capture l’émotion, la ferveur, la simplicité aussi de cette journée du 15 décembre, où le pape, malgré sa santé fragile, avait tenu à rencontrer les séminaristes corses à Ajaccio.

Derrière l’objectif : Cyril Chateau, Pierre-Antoine Fournil, Fanny Hamard, Maxime Randazzo, François Romei, Olivier Sanchez, Rita Scaglia et Paule Santoni. Une mosaïque de sensibilités, réunies autour d’un projet commun. Le texte de l’ouvrage est signé parla journaliste Karine Casalta.



Un projet solidaire

Au-delà de l’objet-livre, l’album porte aussi un engagement concret. L’intégralité des bénéfices sera reversée à la formation des séminaristes de l’Église de Corse. Ils sont aujourd’hui six à s’y préparer, pour un coût estimé à 30 000 euros par an et par séminariste. Chaque achat contribue donc directement à soutenir ces vocations insulaires.



Mis en vente au prix de 40 euros, l’album est disponible à l’évêché d’Ajaccio ou par commande en ligne (www.album-photo-pape-francois-corse.myshopify.com). Il peut également être expédié sur simple demande.