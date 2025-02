"Paoli in Lumi" : un outil pédagogique pour redécouvrir Pasquale Paoli

Pour célébrer le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli l’académie de Corse a lancé ce jeudi 30 janvier 2025 la plateforme pédagogique "Paoli in lumi". Un projet qui se déploie à travers un cycle commémoratif tout au long de l’année 2025, visant à transmettre aux élèves de l’île l’héritage de cet homme d’État, intellectuel, combattant et européen.

"L'objectif est de faire connaître et comprendre la figure de Paoli, afin d’éclairer les élèves sur la portée de son œuvre et de son engagement, tant en Corse qu’en Europe". explique l'academie.

En proposant des ressources pédagogiques adaptées à tous les niveaux, de l’école primaire au lycée, "Paoli in lumi" permet de diffuser une vision pluridisciplinaire de la Corse paoliste, intégrant l’histoire, les arts, et même la musique, afin d’offrir une approche riche et variée de cet héritage.

Le projet est centré sur deux volets principaux : d’une part, des ressources pédagogiques bilingues, comprenant des fiches numériques téléchargeables et imprimables, rédigées par des enseignants du premier et du second degré. Ces fiches couvrent plusieurs matières, dont l’histoire-géographie, l’éducation morale et civique, les arts visuels, et la musique. D’autre part, des ressources documentaires complètent l’offre, allant des podcasts aux vidéos, en passant par des ouvrages et des expositions en ligne. Ces contenus permettent aux enseignants et élèves de plonger plus profondément dans l’histoire et la pensée de Pasquale Paoli.