Paoli 2025, une année pour redécouvrir l’héritage d’u Babbu di a Patria

« Un annu per turnà à scopre Pasquale Paoli ». À l’occasion du tricentenaire de la naissance d’u Babbu di a Patria, la Collectivité de Corse et ses partenaires organisent une année de célébration de l’héritage de ce personnage majeur qui a marqué l’Histoire de la Corse de façon indélébile. Un cycle de commémorations rassemblées sous le label Paoli 2025, dont Gilles Simeoni, le président de l’Exécutif, Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l’Assemblée, Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge du projet et l’historien Antoine-Marie Graziani, référent scientifique de la démarche, ont présenté la philosophie ce vendredi matin à l’occasion d’une conférence de presse, dans les locaux de l’Assemblée de Corse à Ajaccio.« Ce que nous voulons essayer de construire ensemble, c’est une année de fête et de partage, un évènement extrêmement populaire et une commémoration qui mêle toutes les générations », explique Gilles Simeoni en insistant : « Cette commémoration nous appartient à tous. Le personnage de Pasquale Paoli, sa vie, son histoire, son héritage sont des éléments qui appartiennent à l’ensemble du peuple corse ».À compter du 6 avril prochain, où un évènement inaugural aura lieu à Morosaglia, le village natal d’u Babbu di a Patria, jusqu’au 8 décembre et a Festa di a Nazione, un cycle de conférences, débats, rencontres, mais aussi une exposition itinérante retraçant la vie et l’héritage politique de Pasquale Paoli, des reconstitutions historiques ou encore un programme éducatif décliné dans les établissements scolaires rythmeront cette année historique. L’occasion de redécouvrir les différentes facettes de ce personnage des Lumières et sa pensée très en avance sur son temps, et de valoriser cet héritage politique, démocratique et culturel.« Nous voulons donner à ce tricentenaire toute la dimension qu’il mérite, pas seulement pour commémorer le passé, mais aussi pour revisiter et ré-interroger l’héritage de Pasquale Paoli à l’aune des enjeux de la Corse, de l’Europe et du monde du XXIème siècle », souligne Gilles Simeoni. Dans ce droit fil, au-delà de la simple commémoration, l’Exécutif a souhaité que le projet Paoli 2025 soit porteur d’une dynamique humaine, intellectuelle, artistique, culturelle et économique avec cinq objectifs stratégiques. « Nous souhaitons que cet évènement puisse insuffler un élan créatif au sein de la société corse par la valorisation du patrimoine et l’organisation d’évènements populaires et festifs, interroger les conditions du renouvellement et de respiration démocratique mobiliser la jeunesse autour de l’appropriation de l’héritage de Paoli au regard des grands enjeux du siècle, mobiliser la jeunesse autour de l’appropriation de l’héritage de Paoli qui était un homme très en avance sur son temps, et contribuer à renforcer l’ancrage méditerranéen de la Corse », détaille Bianca Fazi en appuyant sur un enjeu majeur autour de la popularisation du message de Paoli en direction des plus jeunes. À ce titre, deux actions ludiques seront notamment mises en place. « Nous allons créer un jumeau numérique de Paoli qui sera généré par l’Intelligence Artificielle et avec lequel les enfants pourront converser. Un muséobus va également circuler toute l’année dans les établissements scolaires », dévoile la conseillère exécutive. « Le but est vraiment qu’il y ait une appropriation de l’héritage de Pasquale Paoli par le peuple corse », abonde la présidente de l’Assemblée de Corse.Mais plus loin, des évènements seront également organisés au niveau international à l’instar d’un colloque en Toscane le 29 mai, d’une conférence à Bruxelles à l’automne ou encore d’un partenariat avec la municipalité de Naples, où le Général de la Nation corse a vécu dans sa jeunesse, tandis que des déplacements sont également prévus en Écosse et à Londres durant l’année.