Paoli 2025 : choisissez l’identité visuelle du tricentenaire de Pasquale Paoli

La Collectivité de Corse lance une consultation publique en ligne, ouverte du 14 au 25 février, pour choisir l’identité visuelle du label « Paoli 2025 ». Cette identité accompagnera toutes les manifestations prévues pour célébrer les 300 ans de la naissance de Pasquale Paoli, figure centrale de l’histoire corse. Trois propositions graphiques sont soumises au vote des citoyens.



À travers ce processus participatif, la Collectivité entend associer les Corses à la construction de cet événement. « Ce processus s’inscrit dans la volonté du Conseil exécutif de Corse de faire du tricentenaire de Pasquale Paoli un moment fédérateur et populaire », précise la Collectivité dans un communiqué.



Les citoyens peuvent consulter les trois propositions graphiques et voter pour leur visuel préféré sur le site de la Collectivité de Corse, jusqu’au 25 février à 12 h. Le visuel retenu deviendra l’emblème officiel de Paoli 2025 et sera utilisé pour identifier les manifestations culturelles, historiques et citoyennes organisées dans le cadre de cette commémoration.



Une année pour valoriser l’héritage de Pasquale Paoli

Cette année Paoli 2025 a pour objectif de célébrer la mémoire du Babbu di a Patria, né en 1725 à Morosaglia. Précurseur des idées démocratiques et artisan de la constitution corse, Pasquale Paoli est une figure emblématique, non seulement pour la Corse mais aussi dans l’histoire européenne.



L’ambition de Paoli 2025 est de valoriser cet héritage à travers une série d’événements couvrant des domaines variés : patrimoine, arts, histoire, éducation, innovation et développement territorial. « Nous souhaitons que chaque citoyen puisse s’approprier cet événement et participer pleinement à sa réussite », souligne la Collectivité de Corse.



Un programme structurant et populaire

Le label Paoli 2025, identifié par le visuel sélectionné, servira à rassembler et promouvoir les initiatives autour de cette commémoration. Au-delà de la simple commémoration historique, cet événement vise à rassembler les générations et susciter une dynamique d’ouverture et de transmission, dans un esprit fidèle à l’héritage démocratique de Pasquale Paoli.



Le résultat de la consultation sera dévoilé après la clôture des votes. L’identité visuelle choisie deviendra le symbole des festivités et accompagnera chaque initiative organisée tout au long de cette année particulière.