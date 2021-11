Palmarès 2022 des villes de L'Express : Bastia emporte le classement du cadre de vie

Culture, sécurité, santé, numérique, écologie : comme chaque année le magazine l 'Express a mené une grande enquête afin de décerner son palmarès des villes sur des critères bien précis. "Les villes choisies sont les 50 intercommunalités les plus peuplées de France métropolitaine (hors départements possédant au moins une commune dans la métropole du Grand Paris), auxquelles ont été ajoutées les préfectures des départements non représentés dans cette première liste.", explique le magazine. Pour chaque catégorie, L'Express a considéré une liste d'indicateurs recueillis pour l'essentiel auprès d'une source officielle (Insee, ministères, etc) et Bastia se retrouve en tête de ce classement pour le cadre de vie, la météo et la sécurité.