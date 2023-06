Palasca : une trentaine de brebis retrouvées mortes sur la RT30

Des bêtes, déclarées, qui appartiennent à un couple d’éleveurs de la même commune, connus et réputés pour leur travail et leur sérieux au sein de leur exploitation.

Selon les premières constatations le cadenas du portail qui clôturait la bergerie, fermé, aurait été forcé et cassé. L’agricultrice, bouleversée, n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet.



Le maire, Jean-Paul Guerrieri, apporte son soutien le plus total aux propriétaires. "Aujourd’hui nous déplorerons cet acte terrible. Le portail et le cadenas ont été forcés. Jamais les bêtes de cette exploitation ne sont en divagation. C’est une famille d’agriculteurs honorablement connue dans le village. De par leur sérieux. Cet accident a tué plus d’une trentaine de brebis et le chauffeur a pris la fuite. Les propriétaires ont porté plainte. Je pense qu’il roulait à une certaine vitesse pour faire tant de dégâts. Il y a avait des morceaux de pare-chocs à même le sol. La personne aurait dû s’arrêter. Heureusement on ne déplore pas de vies humaines, mais plusieurs animaux ont été tués. La déontologie aurait voulu que la personne qui a provoqué l’accident s’arrête" signale l'élu qui était sur place lors de l’intervention des gendarmes et des sapeurs-pompiers de Ponte Leccia.