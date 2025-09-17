Palasca : 25 ans après, le souvenir des sapeurs Cameau et Fauvel demeure

Un quart de siècle plus tard, l’émotion reste intacte. Chaque année, la cérémonie commémorative rappelle la mémoire de ces deux jeunes hommes et inscrit leur nom dans la longue liste des soldats du feu, civils et militaires, tombés en Corse au service de la population et dans la lutte contre les flammes.





Des souvenirs gravés dans la pierre

Là où le maquis a repris ses droits, il subsiste aujourd’hui des plaques de marbre, deux portraits figés dans la jeunesse, et quelques fleurs déposées par ceux qui n’oublient pas. Cette journée de septembre, marquée par le souffle du Libecciu, demeure gravée dans les esprits comme celle où le respect de la vie a été bafoué par un acte prémédité, dont l’auteur n’a jamais été jugé.





Un hommage qui ravive la douleur

Comme chaque année, sapeurs-pompiers, forestiers-sapeurs, gendarmes, réservistes communaux, élus et représentants de l’État se sont retrouvés, à l’invitation de l’Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°5 de Corte, pour honorer la mémoire de Nicolas Cameau et de Pascal Fauvel. À travers ce rituel, leur courage et leur engagement sont rappelés. Pour ceux qui étaient présents ce jour-là — notamment les pompiers balanins et les sapeurs-sauveteurs de la section Vulcain 11 —, les blessures, physiques et morales, restent vives. Le temps apaise, mais chaque cérémonie réveille l’absence et transforme la douleur en mémoire partagée.





L’émotion des familles

Les proches, eux, n’ont jamais cessé de porter ce deuil. Un père posant sa main sur la photo de son fils adoré, une bougie allumée au pied de la stèle, des regards embués derrière des sourires fragiles : autant de gestes qui disent l’indicible. Leur présence, digne et bouleversante, témoigne de liens que rien ne peut rompre et d’un amour qui transcende la douleur de l’absence.





Une flamme éternelle

Vingt-cinq ans après, le souvenir de Nicolas Cameau et Pascal Fauvel continue d’éclairer la voie des sapeurs-sauveteurs de la Brigade Militaire de la Sécurité Civile. Leur sacrifice reste un exemple de courage et de dévouement. La Corse n’oubliera jamais ces jeunes hommes tombés dans l’accomplissement de leur mission. Leur mémoire demeure une flamme vivante, rappel du prix de l’engagement et de la fraternité.

Qu’ils reposent en paix.