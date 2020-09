"Pa Bavedda" : les propriétaires associés de Bavella forment un territoire homogène d’environ 3 000 hectares

Pour la fédération Pa Bavedda

Charles Colonna d’Istria, président ;

Olivier Bouvet-Filippi, vice-président ;

Jean Marc Pietri, vice-président.





Pour le syndicat SDP-FORU :

Antoine Moreaux-Colonna, secrétaire-général.

L’incendie qui s’est déclaré cet hiver, qui a parcouru des milliers d’hectares de forêts privées et territoriales, a entrainé une prise de conscience collective sur la nécessité d’élaborer un plan de prévention efficace et d’empêcher une nouvelle catastrophe, surtout en saison estivale, alors même que les dispositifs de sécurité publique sont à l’heure actuelle insuffisants. Ceux-ci sont jusqu’ici essentiellement limités aux aménagements établis avec l’accord des propriétaires à la bocca di Larona. La configuration géographique de Bavella est par ailleurs bien différente de celle du Coscione voisin et nécessite de la pourvoir d’équipements de sécurité efficaces.Les membres de la fédération Pa Bavedda sont en outre soucieux, comme la Communauté de communes de l’Alta Rocca, des problèmes causés à l’environnement du massif : Une surfréquentation jusqu’ici non contrôlée et non encadrée de leurs propriétés génère des conséquences néfastes notamment pour les peuplements de mouflons qui sont menacés et pour les rivières qui subissent la pollution, ainsi que le révèle la chargée de mission Natura 2000.Le schéma et la situation juridique de Bavella se retrouvent sur de très nombreuses zones de l’île, qui nécessitent une reprise et donc des aménagements conséquents qui doivent être accompagnés par la Collectivité et les organismes publics ou semi-publics tels que le GIRTEC, qui ont des missions essentielles pour redonner aux propriétaires du rural les moyens de rétablir une gestion réfléchie et adéquate (1).Le Syndicat de Défense des Propriétaires Forestiers et Ruraux de Corse (SDP- FORU) a été de longue date sollicité et s’est engagé à accomplir sa mission sur divers dossiers de ce type, comme il le fait de manière adaptée en Haute-Corse.Outre Bavella, les estives privées du Coscione à Quenza et le massif de la Radica de l’Ospedale à Porto Vecchio font partie des travaux menés actuellement par le syndicat, toujours dans le sens du respect des usages antiques et de restructuration du foncier, de développement encadré et efficace.Dans cet esprit de travail, les rencontres de la fédération Pa Bavedda et du syndicat SDP-FORU avec les principaux acteurs publics se poursuivent, pour définir une stratégie et un programme constructif de préservation et de gestion des sites.---1-Pour une partie du massif, qui ont subi les incendies de l’hiver dernier, le GIRTEC avait été contacté dès sa constitution, il y a plus de dix ans. Celui-ci avait déjà en charge la constitution d’un accès public sur les propriétés privées jusqu’à Bucchinera au Coscione, sur la même commune de Quenza. Sur Bavella, côté privé, les échanges n’avaient cependant pas permis d’entreprendre un travail.---