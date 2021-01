PLU de L'Ile-Rousse : les précisions de la municipalité

Non-respect du principe d’équilibre (article L. 101-2 du code de l’urbanisme) ;

Non-respect de la loi littoral et du PADDUC ;

Non-respect des espaces stratégiques agricoles du PADDUC.

La municipalité de L’Ile-Rousse apporte quelques précisions supplémentaires au sujet du futur Plan Local d’Urbanisme de la commune (PLU)."Nous nous sommes fixés comme objectif au cours de cette mandature de finaliser notre PLU au cours de cette mandature, dans un délai de trois ans.Pourquoi ce délai ?Quand nous avons été élus, nous avons constaté qu’il restait énormément de travail à faire.Le conseil des sites qui a effectivement rendu un avis favorable au projet de PLU de l’ancienne mandature ne se prononce que sur une seule chose : le classement/déclassement d’espaces boisés sur le territoire communal.En aucun cas, cette institution ne se prononce sur les autres points du PLU que ces espaces boisés classés.Un vote favorable du conseil des sites n’est donc rien d’autre qu’une étape primitive dans l’élaboration du PLU qui ne valide pas la cartographie générale ou le règlement du PLU.De plus, dès notre élection, tant les services de l’Etat que ceux de la Collectivité de Corse nous ont demandé de retravailler des points cruciaux du projet, du fait du constat suivant :En outre, le PADD (plan d’aménagement et de développement durable) est un véritable projet politique, qui n’intégrait pas, au moment de notre élection, nos priorités en matière d’aménagement et la direction vers laquelle nous souhaitons que notre commune tende.Dans les six mois qui viennent, nous aurons un PADD conforme à nos objectifs. Il est d’ailleurs logique que les axes de développement de notre PADD nous soient propres.Nous serons ainsi en mesure d’en débattre en conseil municipal.Dès ce vote, nous pourrons surseoir à statuer sur certains projets de constructions qui ne seraient pas conformes à notre PADD, faculté que l’ancienne municipalité n’avait pas jugé utile de prendre.Retrouvez notre dossier complet concernant le PLU sur nos réseaux sociaux, avec le détail des prochaines étapes de l’élaboration du documentLe courrier des services de l’Etat appuyant notre argumentaire est joint à ce communiqué. Tout y est parfaitement clair et explicite.Inseme, avemu da fallu, da fà avanzà a nostra cità !"