PLU de Calvi : 1 425 visiteurs et 4 789 pièces ‌téléchargées sur le site dédié

Jean-Louis Delpoux dresse un premier bilan au terme de cette enquête publique du PLU qui a été close le 20 novembre dernier:" On peut considérer que le bilan de la participation est très bon. En effet, notre site dématérialisé pour cette enquête a reçu 1 425 visiteurs pour 4 789 ‌téléchargements de pièces du dossier. Tout cela a généré 52 requêtes dématérialisées et 20 requêtes sur le registre papier mis à la disposition du public lors des 6 réunions réalisées par le commissaire-enquêteur.Ce dernier dispose maintenant d’un mois pour nous transmettre son rapport qui devra faire ressortir ses conclusions motivées, favorables ou défavorables.Après cette enquête publique, le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil municipal fin janvier ou début février 2021".Je rappellerai en préambule quelques éléments sur ce projet de PLU.En 2015, quand nous avons prescrit notre PLU, nous avions comme seul document d’urbanisme un POS qui datait de 1988.Au vu de la complexité de cet exercice, nous avons tenu dès le début de cette élaboration à nous entourer de certains partenaires incontournables qui sont les services de l'Etat et les services de l’Agence de l’Urbanisme émanation de la CDC.Je rappelle qu’un PLU doit être conforme à diverses lois en vigueur (loi littoral,, loi Alur, loi Élan, etc...) et au PADDUC.je dirai simplement sans rentrer dans le détail des objectifs de ce document que ce passage du POS au PLU nous permet d’assumer une reconquête de plus de 250 hectares de zones agricoles et surtout plus de 335 hectares de zones naturelles et 70 hectares d’espaces boisés classés.Les zones urbaines constructibles sont passées de 36% au POS (1116 ha) à 17 % (527 ha)" .Voilà pour ce qui est du résultat global de l’exercice que nous avons réalisé au mieux pour l’intérêt général des Calvais avec le soutien de l’Etat et de la CDC"."Concernant les principales critiques de nos opposants et pour rentrer un peu plus dans le cœur du projet de PLU et de ses orientations, je rappellerai que le socle d’un PLU est le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), dont le débat et la validation des orientations générales d’urbanisme et d’aménagement ont eu lieu lors du conseil municipal du 25 juillet 2017.De ce PADD, découle notre rapport de présentation accompagné des plans de zonages et du règlement correspondant, qui apportent la plus grande partie des réponses à ces critiques et qui a fait l’objet également de réunions publiques, auxquelles je n’ai pas le souvenir d’avoir vu les opposants d’aujourd’hui.Je reprendrai une des principales critiques qui a trait aux résidences secondaires et aux jeunes Calvais qui ne peuvent plus se loger.L’objectif de ce PLU est d’inverser cette tendance actuelle qui est de 53 % de résidences secondaires, 42 % de résidences principales et 5 % de logements vacants pour arriver à 55 % de résidences principales et 40 % de résidences secondaires et 5 % de logements vacants à l'horizon 2035.Pour cela nous mettons en place sur 6 secteurs à enjeux des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) qui définissent la gestion de l’espace par la Commune, pour permettre le développement des résidences principales, la mixité sociale, le développement d’activités économiques et touristiques en compatibilité avec la fonction résidentielle, les services de proximité et les équipements publics.Dans ce cadre un appel à projet a été réalisé sur le secteur coeur de ville jusqu'à la station Total.Un cahier des charges pour la plage et la pinède a été mis en place"." Pour le secteur entrée de ville, du quartier Valle a Legno jusqu'au Padule, classé secteur régional au PADDUC, il a été demandé le concours de l'Agence d'Urbanisme de la Corse en vu d'y concevoir et mettre en œuvre des opérations publiques d'aménagement d'ensemble, dont l'un des attendus est de concilier production de logements accessibles pour les résidents permanents, pôle emplois publics, touristiques et commercial.D'autre part la commune va poursuivre ses actions pour œuvrer à l'accession à la propriété des Calvais par le biais d'opérations à prix maitrisés, dont la poursuite des patios de Campo Longo dès le début de l'année 2021 avec 50 logements.La commune est également en relation avec la société ERILIA, acteur national de l'habitat social, pour la construction de logements en accession à la propriété et à la location.Cette société est déjà propriétaire d'un parc de logements à Calvi (résidence Laetitia et l'Ogliastru)".Et de conclure : "Je voudrai dire que le PLU qui sera présenté au Conseil Municipal est un document qui n'est pas figé, mais qui est appelé à vivre.Nous sommes conscients qu'il appellera des ajustements selon les besoins de la Commune, et donc des modifications justifiées pourront y être apportées pour les 15 prochaines années, et non la trentaine d'années comme le dit Calvi in Core.Tous les efforts dans l'intérêt général des Calvais ont été consentis dans l'élaboration de ce PLU, attendu depuis des décennies, pour que notre cité, qui bénéficie d'un environnement exceptionnel, joue son rôle de capital de la Balagne".