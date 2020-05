PCF de Corse : "Nous ne pouvons accepter que le 11 mai soit la rentrée de celles et ceux qui n’ont pas le choix"

C’est à l’Etat de définir les conditions d’une réouverture des écoles sereine, pour toutes et tous. Au lieu de cela, il diminue les exigences sanitaires et se décharge de ses responsabilités sur les collectivités locales et les personnels de l’éducation, qui feront avec les moyens du bord et qui se retrouveront exposés, y compris judiciairement, aux risques liés à l’épidémie de Coronavirus.

Pour répondre à la critique qu’à travers cette reprise, l’école deviendrait « la garderie du MEDEF» le gouvernement explique que c’est avant tout pour lutter contre les inégalités sociales et soutenir les élèves en difficulté. Personne n’est dupe ! Loin des beaux discours de justice sociale, la réouverture des écoles est bel et bien le moyen dont s’est saisi le gouvernement pour remettre les parents de jeunes enfants au travail, pour reprendre une activité « indispensable pour la nation française » selon B. Le Maire.