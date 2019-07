Ouverture des postes de surveillance de plage en Haute-Corse

Avec en moyenne 35 sapeurs-pompiers sauveteurs par jour, hors risques particuliers, 15 plages sont activement surveillées.

"La baignade et les loisirs nautiques de plage constituent un attrait majeur de notre département. L’engouement qu’ils suscitent ne se dément pas d’année en année et la fréquentation de notre littoral est très importante. Cependant, la pratique de ces activités n’est pas sans risque et on déplore encore trop d’accidents" précise le commandant Pierre Ferrandini, responsables des surveillances plage.

La surveillance de la baignade et des activités nautiques sur la frange côtière des 300 m et à partir du rivage est de la compétence du maire, de par le code général des collectivités territoriales (CGCT).

"Historiquement, les sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont toujours été des acteurs impliqués dans cette action de prévention, de surveillance, de sauvetage et de soins".

Un certain nombre de communes et de communauté de communes comme celle de Lisula Balagne se sont tournées vers le SIS de Haute-Corse.

" Un partenariat à été établi afin de mettre en œuvre et chercher le dispositif opérationnel le plus efficient sur la base de l’analyse des risques et les retours d’expériences des saisons précédentes".

Pour la saison 2019, le SIS de la Haute-Corse met à disposition personnels et matériels sur 15 postes de secours.

7 postes de secours en Balagne : Calvi, Lumiu : Pain de Sucre, Aregnu-Algajola, Curbara: Bodri-Ghjunchitu, Lisula, Belgudè : L'Osari, Palasca: L'Ostriconi.

6 postes de secours sur le Grand Bastia : Santa Maria di Lota: Miomu, San Martinu Di Lota: Flenu, Ville di Petrabugnu, Bastia : Figaghjola, Bastia : Arinella, Lucciana,

2 postes de secours en Plaine Orientale : Ghisunaccia : Vignale, Puntellu di Fium'Orbu : Calzarellu.

"Chaque poste de secours est armé par du personnel détenant trois diplômes à savoir le BNSSA, le PSE2 (premier secours en équipe niveau 2) et un stage mer organisé par le SIS".

Rappelons que du 29 avril au 3 mai 2019, le stage de formation de sauvetage de baignade et des activités nautiques, se déroulait en Balagne sur la plage d'Aregnu-Algajola.

Après quelques ouvertures anticipées au mois de juin, en ce lundi 1er juillet, ce sont tous les postes de surveillances des plages qui ont ouvert leurs portes sur toute la Haute-Corse.