Ota-Porto : Un nouveau cabinet médical pour renforcer l'offre de soins dans la région

Le départ en retraite du dernier médecin du secteur, habituellement responsable des soins pour moins de 500 habitants, avait suscité des inquiétudes. Pour pallier cette absence, la mairie a mis en place un cabinet médical secondaire dans un local de la marine de Porto, équipé grâce au soutien financier de l’ARS et de la Collectivité de Corse. Ce cabinet, qui proposera des consultations régulières, vise à garantir un accès aux soins pour les résidents tout au long de l'année, notamment les personnes âgées ou à mobilité réduite.



Chaque jeudi, un médecin de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Cargèse assurera des consultations le matin (sans rendez-vous) et l'après-midi (sur rendez-vous). Des visites à domicile seront organisées une semaine sur deux dans les communes d’Ota, Porto, Serriera, Partinello et Osani, prioritairement pour les personnes de plus de 80 ans.



« Une réponse adaptée à un besoin local »

Cette démarche, selon l’ARS de Corse, « illustre l’engagement commun des acteurs publics pour le développement d’une santé de proximité en Corse » et repose sur une « politique de territorialisation pour garantir un accès à des soins adaptés aux besoins des patients, même dans les zones les plus isolées ». L’objectif est de maintenir « un accès à des soins de qualité, y compris dans les zones rurales isolées », et de soutenir « les collectivités locales dans leurs initiatives en matière de santé publique ».



L'ARS précise que cette initiative est « une réponse adaptée à un besoin local », notamment celui de maintenir la continuité des soins dans un territoire isolé. Elle ajoute que le projet s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à « adapter les réponses médicales aux spécificités du territoire et à ses variations saisonnières ».