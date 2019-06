Ospedale : Les pompiers et les services municipaux de Porto-Vecchio au secours d’une vache

Tout a été rapidement mis en œuvre pour sauver le malheureux animal piégé dans un trou.Services municipaux, pompiers : tout le monde s'est employé à trouver une solution à la situation.Finalement après plusieurs heures d'efforts et l'emploi de gros moyens les sauveteurs ont atteint leur objectif : la vache qui était coincée à l'Ospedale a été libérée de sa fâcheuse posture saine et sauve.Coup de chapeau aux agents communaux de Porto-Vecchio et aux sapeurs pompiers qui ont permis ce sauvetage !