Oriane Meloni deviendra-t-elle Miss France samedi soir ?

Oriane Meloni participera samedi 17 décembre au concours Miss France, dont la 93e édition, la dernière de sa directrice générale Sylvie Tellier, aura lieu à Châteauroux. Cette année encore, 30 profils ont été retenus par le comité.

Après un voyage de préparation, que les prétendantes au titre national ont passé en Guadeloupe, les miss en lice défendront les couleurs de leurs régions en direct sur TF1 dès 21h10.



Agée de 22 ans, 1,83 m, Oriane Meloni défendra les couleurs de la Corse. La jeune femme qui suit des études d’infirmière à Ajaccio a déjà en quelque sort marqué cette édition du concours car elle a une sœur jumelle, Mélody, avec laquelle elle est est arrivée jusqu'en finale de Miss Corse 2022. Une grande première dans l'histoire des élections régionales, d'après les propres aveux de Sylvie Tellier. "Même si nous ne sommes pas de vraies jumelles, on se ressemble comme deux gouttes d’eau. De dos, notre père nous confond", expliquait la gagnante dans une interview accordée à notre titre quelques jours après son élection.



Dans la famille d'Oriane "on est très miss" indiquait dans le même entretien la jeune Ajaccienne: "Mes deux grandes sœurs ont déjà ramené pas mal d’écharpes de Miss Porticcio et Miss Ajaccio en 2009 et une, Emeline, avait déjà été la première dauphine de Miss Corse. Du coup, j’ai toujours vu mes sœurs défiler et j’avais des étoiles dans les yeux."



Avec un tel héritage, réussira-t-elle à devenir la prochaine Miss France ?





Le portrait d'Oriane Meloni en vidéo