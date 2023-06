Orange : une panne empêche de passer des appels. La Corse également touchée

Retour à la normale : depuis 20h30, tous les services d’Orange sont de nouveau fonctionnels. Le réseau d’Orange reste sous vigilance durant les prochaines heures. Orange présente ses excuses pour la gêne occasionnée

— Orange France (@Orange_France) May 30, 2023



Orange connait une panne massive ce mardi 30 mai. Le réseau de l’opérateur français ne fonctionne plus dans de nombreuses villes y compris en Corse. Sur les réseaux sociaux, de nombreux clients se sont plaints de ne plus pouvoir passer ou recevoir des appels. Une information confirmée par le service communication de la société qui indique que "Les appels via le réseau mobile d’Orange en France sont actuellement perturbés. Les services internet sur mobile et les appels fixes sont fonctionnels." et invite ses clients de réitérer leurs appels en cas de dysfonctionnements.Grace au travail des"équipes pleinement mobilisées pour rétablir les services " depuis 20h30, tous les services d’Orange sont de nouveau fonctionnels.