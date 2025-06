Orange ouvre ses portes à Ajaccio et Furiani pour rencontrer ses futurs salariés

C’est une opération portes ouvertes un peu particulière qu’Orange organise ce jeudi 5 juin, de 16h à 20h, sur ses deux principaux sites en Corse, à Ajaccio et Furiani. Objectif : permettre au public de découvrir les métiers de l’entreprise et faciliter les recrutements en cours sur l’île. Baptisée « I Scontri », cette initiative s’adresse à un large éventail de profils : étudiants, jeunes en recherche de jobs saisonniers, demandeurs d’emploi ou encore personnes en reconversion professionnelle. Sur place, les visiteurs pourront échanger avec les salariés d’Orange, visiter les locaux, poser leurs questions aux équipes RH et rencontrer les partenaires emploi et formation.



De nombreuses opportunités sont à pourvoir en 2025 dans les différentes agences et services techniques d’Orange en Corse, d’Ajaccio à Bastia, en passant par Porto-Vecchio, Corte ou L’Île-Rousse. L’entreprise propose des stages, du lycée au bac+5, une vingtaine de contrats en alternance, des CDD saisonniers, notamment dans les boutiques, et plusieurs postes en CDI. Elle précise également vouloir enrichir son vivier de candidatures locales au-delà des besoins immédiats.



Cette demi-journée se tient en partenariat avec plusieurs structures régionales de l’emploi et de la formation, parmi lesquelles France Travail, les Missions Locales, l’AFPA, le MEDEF Corse ou encore Groupe Alternance. « Orange est profondément ancré dans le paysage économique et social de la Corse », souligne Franck Rabourg, directeur régional. « En tant qu’acteur engagé, nous avons à cœur de contribuer au développement du territoire en proposant des emplois durables, des formations qualifiantes et des perspectives pour tous. »



L’inscription est obligatoire. Les candidats sont invités à venir munis de leur CV et d’une pièce d’identité. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site dédié : formulaire en ligne