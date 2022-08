Orages violents en Corse : Enedis mobilise la Force d’Intervention Rapide d’Electricité (FIRE) en renfort des équipes d’EDF

Un dispositif d’urgence pour réalimenter au plus vite les foyers privés d’électricitéLa FIRE (Force d’Intervention Rapide d’Electricité) d’Enedis a été mobilisée en urgence pour aider EDF en Corse à rétablir l’électricité dans les zones impactées, conformément à la Convention de coopération en vigueur entre les deux entités.40 techniciens et encadrants d’Enedis, membres de la FIRE et originaires de 4 directions régionales (Alpes, Auvergne, Côte d’Azur, Midi-Pyrénées Sud), rejoignent aujourd’hui, avec leurs véhicules et engins d’intervention, les équipes d’EDF afin de prêter main forte pour diagnostiquer les dommages, réparer le réseau électrique et réalimenter les clients.





La FIRE d’Enedis, une organisation stratégique

La gestion de crise est dans l’ADN d’Enedis. À la suite de la tempête de 1999, Enedis a instauré une série de mesures pour maîtriser les conséquences des phénomènes climatiques de grande ampleur avec la création de sa Force d’Intervention Rapide d’Electricité (FIRE) : 2 500 femmes et hommes d’Enedis, mobilisables 24h/24, 7j/7 partout en France. Des salariés spécialement formés et entraînés aux situations de crise et organisés par domaine de compétence.

Intervenant dans un esprit de solidarité, la FIRE s’appuie pour ses opérations d’urgence sur des centaines de véhicules et des milliers de tonnes de matériels répartis en France dans des unités opérationnelles.