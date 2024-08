Orages, pluie-inondations : la Haute-Corse en vigilance orange

Selon les prévisions, de fortes pluies sont attendues, avec des cumuls pouvant atteindre 60 à 80 mm en seulement deux heures. Ces précipitations intenses pourraient persister jusqu'à 21h minimum, engendrant un risque accru d'inondations. Outre les pluies, la situation sera également marquée par des épisodes de foudre, de grêle, et des rafales de vent qui pourraient atteindre 100 à 110 km/h sous orage.Les premières averses toucheront principalement les reliefs du centre avant que des cellules orageuses plus virulentes ne remontent vers la Balagne, le Nebbiu, Bastia et le Cap Corse. La plaine orientale devrait être moins impactée, mais reste sous surveillance.Les fortes précipitations risquent de provoquer un gonflement rapide des rivières, notamment dans les zones de relief. Les sapeurs pompiers de Haute-Corse recommandent de rester vigilant à la montée des eaux. Les conditions maritimes, bien que peu agitées, devraient néanmoins permettre un bon écoulement des eaux vers la mer.