Orages en Corse : 8 000 foyers toujours privés d'électricité

Dans un communiqué diffusé à 19h30, EDF Corse indique que plus de 80% des clients privés d’électricité ce matin auront été réalimentés grâce au travail des agents EDF et des prestataires sur le terrain. Malgré les efforts de l’ensemble des équipes mobilisées 8 800 clients resteront privés d’électricité ce soir. 5 500 en Corse-du-Sud et 3 300 en Haute-Corse. Les microrégions les plus touchées à cette heure sont Spelunca-Liamone (5000 clients), le Pays Ajaccien (500), Balagne (2000), la Costa Verde (750), le Centre Corse (250), et la Casinca/Castagniccia (300)





Le travail des équipes va se poursuivre toute la soirée afin de préparer les interventions de demain. Une quarantaine de renforts d’Enedis ont été sollicités. Ils seront sur place demain soir pour appuyer les équipes EDF Corse dès samedi. Ce sont ainsi près de 200 techniciens d’EDF et prestataires qui seront engagés sur le terrain pour faire face à cet événement exceptionnel.

La situation reste instable, Météo France annonce un nouvel épisode orageux intense et passe la Corse en vigilance orange pour risques d’orages et pluies-inondations. De fortes précipitations accompagnées de rafales de vent sont attendues sur l’ouest de l’île. Elles pourraient causer de nouveaux incidents, les réseaux ayant été fragilisés par l’épisode de ce matin. "L’ensemble de nos agents et de nos prestataires restent plus que jamais mobilisés pour faire face aux conséquences de ces intempéries, tout en procédant dans le respect des consignes indispensables pour leur sécurité et celle des tiers." indique EDF dans un communiqué dans lequel il est rappelé "qu’il ne faut surtout pas toucher des fils électriques tombés à terre et qu’il convient dans ce cas d’aviser immédiatement les services de dépannage d’EDF en téléphonant au 09 72 67 50 20."