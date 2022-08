Orage : la Corse passe en vigilance orange

🟠⚡️#VigilanceOrange #orages en #Corse

Importante activité électrique, grêle, puissantes rafales de vent, très fortes intensités de pluie (40/60 mm en moins d'une heure) et localement des phénomènes tourbillonnaires la nuit prochaine.

— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) August 12, 2022



Des orages formés en mer, entre Corse et continent devraient atteindre la côte occidentale et le cap Corse dès le milieu de nuit de vendredi à samedi. Ces orages pourraient être forts, parfois violents et accompagnés d'une grosse ac vité électrique. L’intensité pluvieuse pourrait entraîner des cumuls compris entre 40 à 60 mm en moins d'une heure, de la grêle et de fortes rafales de vent de l’ordre de 80 à 100 km/h, localement tourbillonnaires. La formation de trombes marines est aussi possible.Le phénomène devrait impacter toute la côte occidentale ainsi que le Cap Corse. Les orages, devraient glisser vers le sud et pénétrer dans l'intérieur des terres , essen ellement coté occidental, avec une ac vité moindre.Le triangle Bastia-Corte-Solenzara devrait être moins touché par l’épisode Les cumuls de pluies a endus pour l'épisode sur la façade occidentale sont de l’ordre de 50 à 80 mm voire très ponctuellement plus sous les plus gros orages sta onnaires.Ces orages devraient s’évacuer vers la Sardaigne en fin de ma née.