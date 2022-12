Opération d'abandon d'armes à feu détenues illégalement : quel bilan en Corse ?

Du 25 novembre au 2 décembre 2022 s’est déroulée sur l’ensemble du territoire national une opération d’abandon simplifié d’armes. L’État a souhaité ainsi permettre aux détenteurs d’armes non déclarées de s’en dessaisir simplement, ou à l’inverse de régulariser leur conservation après enregistrement dans le système d’information sur les armes (SIA).



En Corse bilan de l’opération est le suivant : 268 armes et 5 484 munitions ont été récupérées et 257 ont été régularisées.



En Haute-Corse, les 4 sites avaient mis en place au sein du commissariat de Bastia,

ainsi que des brigades de gendarmerie de Calvi, de Corte et de Ghisonaccia ont permis de récupérer 134 armes et 1205 munitions collectées ainsi que de régulariser 76 armes. "Les policiers et gendarmes se sont également déplacés aux domiciles de 12 détenteurs d’armes afin de procéder sur site à l’abandon des armes détenues." indique la préfecture dans un communiqué.



En Corse-du-Sud au cours de cette opération, de nombreux détenteurs d’armes se sont présentés sur les 4 points de collecte, les brigades de gendarmerie de Peri, Propriano et Porto-Vecchio ainsi qu’au commissariat d’Ajaccio, permettant de récupérer 134 armes et 4279 munitions et de régulariser la possession de 181 armes.



Les concitoyens qui ne pouvaient pas se déplacer ont contacté les services de la préfecture pour une collecte à domicile. ces demandes ont été transmises soit aux gendarmes, soit aux policiers en fonction du lieu où se situent les armes et munitions. Certains rendez-vous ont été fixés dans les jours à venir, les autres le seront rapidement. Le nombre total d’armes collectées n’est donc pas complètement stabilisé.



Dans un communiqué publié ce vendredi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se félicite du succès de l’opération "Il ressort du bilan, encore provisoire, que 150.000 armes, dont 140 000 armes à feu, ont été abandonnées à l’État pendant ces huit jours dans plus de 300 sites de collecte et d’enregistrement mis en place sous l’autorité des préfets", détaille l'Intérieur dans un communiqué. "



Le compte individuel dans l’application SIA

Parallèlement, 114 armes jusqu’ici non déclarées ont été enregistrées dans le système d’information sur les armes (SIA) permettant la régularisation de leurs propriétaires.

Pour rappel d'ici au 1er juillet 2023, tous les chasseurs devront réenregistrer leurs armes sur le SIA, même si elles sont en règle.