Opération anti-fraude en Corse-du-Sud : plusieurs établissements en infraction

La saison estivale représente un enjeu économique essentiel pour la Corse qui pendant cette période de l'année peut promouvoir ses produits et son savoir-faire. Afin de veiller à la qualité et à la sécurité des prestations et des produits offerts, et assurer la tranquillité de tous, vacanciers et habitants, les services de l’Etat ont ainsi procédé, comme chaque année durant l’été, à de nombreux contrôles interservices.

Plusieurs équipes de contrôle ont été constituées afin d'inspecter pendant trois jours un maximum d'établissements dans la région de Bonifacio. À l’occasion de ces inspections, sur les vingt-quatre établissements vérifiés, à deux procès-verbaux, une injonction et dix-huit avertissements ont été dressés.





Des pratiques commerciales trompeuses

Quatorze contrôles de cafés, hôtels, restaurants, poissonneries, stands de vente en alimentaire et métiers de bouche ont débouché sur deux procès-verbaux pour pratique commerciale trompeuse (charcuterie présentée comme corse, mention Parmesan sur un fromage de moindre qualité). L'injonction a été faite à l'encontre d'un traiteur saisonnier pour absence d'étiquetage sur certains conditionnements, et aussi pour absence de traçabilité sur les matières premières. Les douze avertissements ont été dressés à l'encontre de deux hôtel pour absence du tableau d'affichage des prix (intérieur et extérieur) et de dix restaurants pour absence d’indication des allergènes, absence de prix des boissons et défaut d’indication de l’origine des viandes.





Dix contrôles des activités sportives

En ce qui concerne les activités sportives, deux centres de plongée ont reçu un avertissement pour défaut de remise de note au consommateur. Parmi les cinq centres de jet ski / nautisme contrôlés, les autorités ont dressé trois avertissements concernant les équipements de protection individuelle ( EPI ). L’un des centres ayant fait l’objet d’une injonction en 2021 est désormais conforme. Deux parcours acrobatiques en hauteur ont reçu un avertissement sur les EPI (casques) et pour des manquements mineurs tels que le registre de maintenance.





Des irrégularités à la pompe

Cinq stations-service ont par ailleurs été vérifiées dans le cadre de l’enquête sur la mise en œuvre de la remise sur le prix des carburants : deux irrégularités d’affichage sur les pompes ont été constatées, avec remise en conformité immédiate.



Une nouvelle opération de contrôle est en cours . Plusieurs établissements ciblés par le comité départemental antifraude ( CODAF ) seront également vérifiés.