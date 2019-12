Opération « Bien rentrer » de la Prévention routière à Bastia

Ce samedi 14 décembre, les bénévoles de ces associations organisaient une opération dans une quarantaine de villes de toute la France, dont Bastia, pour inciter le public à prévoir son retour de réveillon. A Bastia cette opération s’est déroulée au Centre Leclerc Grand Bastia. Plusieurs bénévoles ont ainsi informé et sensibilisé le public sur les risques liés au mélange alcool et conduite et aidé à faire barrage aux idées reçues. Deux ateliers étaient organisés sur l’alcool et ses effets : le SIMALC (simulateur d'alcoolémie) et le Parcours alcools qui permettent de voir l'effet de l'alcool sur leur organisme. Deux types d’éthylotests ont aussi été distribués.

Ceux étalonnés à 0,5 g/l dans le sang (ou 0,25 mg/l dans l’air expiré), le seuil au-delà duquel la conduite est interdite ;

Et, pour la 1ère fois, ceux étalonnés à 0,2 g/l dans le sang (soit 0,1 mg dans l’air expiré), la limite d’alcoolémie imposée aux conducteurs novices*, en apprentissage et aux conducteurs de poids lourds.

CNI a assisté à cette opération avec les bénévoles de l’Association Prévention Routière.

------

*A savoir : pour une infraction liée à l’alcool, les conducteurs novices peuvent perdre les 6 points de leur permis probatoire ! Et donc se voir privés de conduite en attendant de réussir à nouveau l’examen…