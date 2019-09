Operata stradò è chjassi puliti in Montegrossu

Mais vu l'ampleur de la tâche, ce dimanche 22 septembre, l'événement organisé par la commune de Montegrossu n'était que le premier épisode d'une ligue série, récurrence de l'incivisme oblige.

Ainsi, au départ du village de Lunghignani, jusqu'au centre sportif de Calvi-Balagna, sur 11 kilomètres, la collecte a malheureusement été bien fructueuse. Plusieurs gros sacs de déchets divers et emballages ont été récupérés et soigneusement triés par un petit groupe de bénévoles, des habitants de la commune aidés de leurs amis de Lumiu et Pelicciani. À l'issue de cette action, un spuntinu convivial a été organisé.

Les prochaines dates seront communiquées

Malheureusement, nettoyer les chemins et bords de route, n'est pas une mince affaire. En effet, malgré les évolutions et les nouvelles connaissances au sujet des déchets, de leur impact sur la nature et de leur tri, certaines personnes trouvent encore aujourd'hui plus facile de jeter les ordures dehors, notamment lorsqu'ils sont à bord de leur véhicule. Ignorance, stupidité ou tout simplement laxisme, fort heureusement, certaines personnes essaient toutefois de faire le nécessaire pour laisser aux prochaines générations, une Corse propre.