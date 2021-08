On rentre : Collège de Saint-Florent - Maria Ghjentile

Classes de 6èmes

Vendredi 03 septembre

08h20 – 09h15 – Accueil des élèves et de leurs parents dans la cour

09h20 – 11h15 – Prise en charge des élèves par les professeurs principaux

11h15 TOUS (externes et ½ pensionnaires) les élèves déjeunent dans l’Etablissement

13h00 – 15h00 – Prise en charge des élèves par le CPE et le Pôle médico-social

15h00 – 16h35 – Parcours d’orientation en tenue de sport avec les professeurs d’EPS

16h35 – Prise en charge des élèves transportés par les transports scolaires





CLASSES DE 5èmes

Vendredi 03 septembre

13h40 – 15h00 – Accueil des élèves et des parents dans la cour puis prise en charge des élèves par les professeurs principaux

15h00 – 16h35 – Parcours d’orientation avec les 6èmes en tenue de sport



CLASSES DE 4èmes

Lundi 06 septembre

13h00 – 16h35 – Accueil des élèves et des parents puis prise en charge des élèves par les professeurs principaux



CLASSES DE 3èmes

Lundi 06 septembre

14h00 – 16h35 – Accueil des élèves et des parents puis prise en charge des élèves par les professeurs principaux



RENTREE GENERALE POUR TOUS LES ELEVES LE MARDI 07 SEPTEMBRE SELON LES EMPLOIS DU TEMPS



Tél. 04 95 37 01 64 BP 03, 20217 SAINT-FLORENT ce.7200044k@ac-corse.fr