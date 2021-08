On rentre : Collège de Moltifao

Permanence administrative août-septembre 2020

Rentrée des enseignant s

Rentrée des élèves

il n’y aura pas de ramassage scolaire , ni de service de demi-pension ce jour de rentrée. Il reviendra donc aux parents d’accompagner et de récupérer leur enfant.

, ce jour de rentrée. Il reviendra donc aux parents d’accompagner et de récupérer leur enfant. les parents des élèves de 6 ème sont autorisés exceptionnellement à rentrer dans l’établissement avec leur enfant en respectant les règles sanitaires (gestes barrières et port de masque).

sont autorisés exceptionnellement à rentrer dans l’établissement avec leur enfant en respectant les règles sanitaires (gestes barrières et port de masque). les parents désireux de s’entretenir ou d’échanger avec les professeurs et / ou le chef d’établissement pourront le faire mais uniquement sur rendez-vous et à une date ultérieure.

Rentrée scolaire 2021 (selon le protocole en vigueur, dans le strict respect des gestes barrières et du port du masque).: les lundi 30, mardi 31 août et mercredi 1septembre : établissement ouvert au public de 9h00 à 12h00 (selon le protocole en vigueur, dans le strict respect des gestes barrières et du port du masque).à 9 heures- classes de 6ème * à 9 heures (ils resteront la matinée pour la visite « découverte du collège » et seront libérés à 12h00).- classes de 5ème à 14h00.- classes de 4ème à 14h30- classes de 3ème à 15h00Les classes de 5, 4et 3seront libérées après leur prise en charge et la remise des divers documents (emploi du temps, etc…).La reprise des cours, du service de demi-pension et des transports scolaires s’effectuera