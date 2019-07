On recherche un homme sur le GR 20

L'alerte a été donnée vers 21h15 ce mercredi 3 juillet.

Un groupe de 4 hommes en randonnée sur le territoire de la commune de Calenzana s'est séparé à un moment de leur périple à proximité du refuge de Caruzzu.

Trois d'entre eux ont pris une variante du parcours qu'ils avaient emprunté.

Le quatrième a poursuivi sur le GR 20.

Si les trois hommes ont bien rejoint leur point d'arrivée prévu, en revanche ils n'ont plus de nouvelles de celui qui était leur compagnon de route.



La disparition du randonneur a été aussitôt signalée.

Les pompiers montagnards du SIS 2B et Dragon 2B , l'hélicoptère de la Sécurité civile se sont mis à sa recherche, mais à l'heure où nous écrivions on était toujours sans nouvelles du disparu.