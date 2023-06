"Omerta" sur Canal+ : "l'histoire de la Brise de mer concerne toute une génération" de Corses

- Comment est né ce projet ?

- Au départ, c’est un projet qui a été initié par Patrick Spica Productions. Cette boîte de production a porté ce projet à la chaîne Canal + et cette dernière a proposé mon nom pour réaliser ce documentaire. Je connaissais un peu la Corse à travers un autre projet que j’avais précédemment fait sur ce qu’a été l’île pendant la 2ndeGuerre mondiale, c’est-à-dire le porte-avions de l’armée américaine pour aller frapper l’Italie, puis organiser le Débarquement de Provence plus tard. J’ai fait un documentaire sur ce sujet à travers les visites des épaves autour de la Corse.



- Est-ce que vous connaissiez l’histoire de la Brise de mer avant de commencer ce travail ?

- Pas beaucoup, mais cela se passe souvent ainsi. La préparation de ce documentaire a duré trois ans. Trois ans c’est long pour faire un documentaire de 4 x 52 minutes. Normalement on prend moins de temps en télé. Mais c’est ce qu’ont permis la chaîne et le producteur, car c’est le temps qu’il fallait passer pour faire une enquête. Il a fallu d’abord que je comprenne beaucoup de choses sur la Corse elle-même, donc j’ai énormément lu, j’ai rencontré beaucoup de monde. Je suis féru d’histoire, donc j’avais déjà suivi ce qui s’était passé en Corse, mais avant de me lancer à corps perdu dans ce projet, j’ai d’abord essayé d’apprendre le maximum de choses. Il m’a fallu avoir un bagage suffisamment important et puis passer du temps avec des amis corses pour qu’ils me racontent comment c’était à la fin des années 1970 ou dans les années 1980 afin d’essayer de comprendre. J’ai essayé d’appréhender tout cela avec beaucoup de modestie et d’humilité avant de véritablement me lancer dans une enquête.



- Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet ?

- Je pense que de prime abord, on peut considérer que la vie de ceux qu’on appelle les grands voyous a quelque chose d’absolument hors norme. C’est évidemment pour cela qu’on s’intéresse et qu’on adore les films de Scorsese ou de Coppola. Ce sont des vies accélérées à tous les niveaux, des vies violentes, dangereuses, faites d’adrénaline où la trahison se finit souvent très mal. C’est une forme d’effet loupe de nos propres vies.