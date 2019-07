Olmi-Cappella : Les jeunes sapeurs-pompiers de Balagne aux cérémonies du-14 juillet

Rassemblés auprès du monument aux morts, autorités et populations assistaient à la remise des gerbes et à l’observation d’une minute de silence en présence du premier magistrat de la commune Frédéric Mariani, auquel s’étaient joints, comme le prévoit le protocole, les adhérents de la section locale des anciens combattants et leur porte-drapeau.



De leur côté, le capitaine Stéphane Orticoni, chef du centre de secours de Calvi et du bassin opérationnel de Balagne et son adjoint, le lieutenant Barthélémy Guerrini, honoraient de leur présence l’évènement mémoriel.

Un piquet d’honneur des sapeurs-pompiers, placé sous les ordres du lieutenant Olivier Tomasi, chef du centre de première intervention d’Olmi-Cappella, rendait les honneurs en compagnie des jeunes sapeurs-pompiers des classes de Calvi et Belgodère qui étaient accompagnés par le sergent Pascal Carboni et le caporal Cyril Carretero, formateurs bénévoles du centre de secours de Belgodère.



A l’issue de cette très belle cérémonie républicaine, tout un chacun était convié à lever le verre de l’amitié à la salle de fêtes à l’invitation de la municipalité. .