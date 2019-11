Olmeto : un hangar agricole détruit par un incendie

C.-V. M le Mercredi 13 Novembre 2019 à 21:52

Un hangar agricole avec plusieurs centaines de balles de foin a été détruit par un incendie mardi en fin d'après-midi à Baracci sur le territoire de la commune d'Olmeto. Le feu s'est déclaré vers 19 heures. Il a été éteint plus d'une heure plus tard. Les dégâts sont importants. Une enquête a été aussitôt ouverte par la gendarmerie pour tenter de déterminer l'origine de l'incendie. Selon certaines informations le hangar appartiendrait à un membre de la famille d'un représentant du collectif Valincu Lindu opposé au projet d'implantation d'un second site d'enfouissement des ordures ménagères de Viggianello. Plus d'infos à venir.

